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15:35, 26 марта 2024Бывший СССР

Жители Белоруссии стали получать сообщения с призывами совершить теракт

МВД Белоруссии: жителям республики начали поступать призывы совершить теракт

Фото: Clique Images / Unsplash

Пользователи Telegram в Белоруссии начали получать сообщения с призывами к совершению терактов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале.

«Через Telegram белорусам начали поступать сообщения с предложениями совершать теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания», — сказано в сообщении.

Подобные сообщения в первую очередь приходят молодым людям и школьникам. О подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы. По каждому из них милиция проведет тщательную проверку, уточнили в МВД.

«Обращаем внимание, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются», — заключило ведомство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал почему террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не решились ехать в Белоруссию. Глава республики заявил, что из-за взаимодействия спецслужб России и Белоруссии преступники направились на Украину.

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      Валентин Карант
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