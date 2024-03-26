Жители Белоруссии стали получать сообщения с призывами совершить теракт

МВД Белоруссии: жителям республики начали поступать призывы совершить теракт

Пользователи Telegram в Белоруссии начали получать сообщения с призывами к совершению терактов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram-канале.

«Через Telegram белорусам начали поступать сообщения с предложениями совершать теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания», — сказано в сообщении.

Подобные сообщения в первую очередь приходят молодым людям и школьникам. О подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы. По каждому из них милиция проведет тщательную проверку, уточнили в МВД.

«Обращаем внимание, что даже интернет-призывы к совершению терактов являются особо тяжкими преступлениями и сурово караются», — заключило ведомство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал почему террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не решились ехать в Белоруссию. Глава республики заявил, что из-за взаимодействия спецслужб России и Белоруссии преступники направились на Украину.