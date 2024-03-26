Полковник рассказал о последствиях дефицита ЗРК Patriot у Украины

Полковник Матвийчук: ЗРК Patriot не принесут Украине победу

Дефицит зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot у Украины ведет к сокращению возможностей страны по борьбе с российскими ракетами и самолетами на большой дальности, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он добавил, что их наличие тем не менее все равно не принесло бы победу Украине.

«[Министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба часто высказывает очень интересные мысли. То ему ядерное оружие нужно, то Patriot. Понятно, что после недавних ударов по Киеву у Украины наблюдается дефицит этих ЗРК. Они реально могли бороться с нашими ракетами, самолетами на большой дальности. Теперь их почти не осталось. А то, что осталось, не введено в систему, которая необходима для полноценной работы противовоздушной обороны», — сказал полковник.

Он также напомнил, что раньше в Киеве утверждали, что смогут одержать победу над Россией в случае поставки современных танков, ракет и прочего. Но в итоге они все равно не давали стране значимых преимуществ. То же, по его мнению, справедливо и для ЗРК Patriot.

«Даже если их поставят, то ракеты к ним очень дорогие: один залп — это половина годового ресурса Украины. Так что подобные заявления, требования поставок — просто сотрясание воздуха», — заключил Матвийчук.

Ранее Кулеба потребовал у Запада новые Patriot. Чиновник отметил, что украинские войска теряют позиции из-за того, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы и Запад не поставляет новые Patriot.