Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 26 марта 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о последствиях дефицита ЗРК Patriot у Украины

Полковник Матвийчук: ЗРК Patriot не принесут Украине победу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Дефицит зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot у Украины ведет к сокращению возможностей страны по борьбе с российскими ракетами и самолетами на большой дальности, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он добавил, что их наличие тем не менее все равно не принесло бы победу Украине.

«[Министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба часто высказывает очень интересные мысли. То ему ядерное оружие нужно, то Patriot. Понятно, что после недавних ударов по Киеву у Украины наблюдается дефицит этих ЗРК. Они реально могли бороться с нашими ракетами, самолетами на большой дальности. Теперь их почти не осталось. А то, что осталось, не введено в систему, которая необходима для полноценной работы противовоздушной обороны», — сказал полковник.

Он также напомнил, что раньше в Киеве утверждали, что смогут одержать победу над Россией в случае поставки современных танков, ракет и прочего. Но в итоге они все равно не давали стране значимых преимуществ. То же, по его мнению, справедливо и для ЗРК Patriot.

«Даже если их поставят, то ракеты к ним очень дорогие: один залп — это половина годового ресурса Украины. Так что подобные заявления, требования поставок — просто сотрясание воздуха», — заключил Матвийчук.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

Ранее Кулеба потребовал у Запада новые Patriot. Чиновник отметил, что украинские войска теряют позиции из-за того, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы и Запад не поставляет новые Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержана замглавы ФТС России. В чем ее подозревают?

      Дефицит госбюджета второй по величине экономики Европы вырос

      Появилась информация о концерте Пугачевой в честь 75-летия

      Директор ФСБ заявил о готовности Украины встречать террористов из «Крокуса»

      Россиянам стали доступны масштабные скидки в отелях популярного курорта Сочи

      Киев уличили в подготовке боевиков на Ближнем Востоке

      Директор ФСБ раскрыл цели теракта в «Крокусе»

      Путин поручил ужесточить меры в сфере миграции

      Эксперты призвали домохозяек срочно натереть швы на плитке уксусом

      Роботов «Уран-6» применили в Авдеевке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше