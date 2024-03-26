Киев заявил о потере позиций из-за недостатка Patriot

Politico: Киев теряет позиции на фронте из-за недостатка комплексов Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у Запада новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Слова чиновника передает Politico.

«Дайте нам чертовых Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы смогли бы защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от разрушения», — заявил Кулеба.

Чиновник отметил, что украинские войска теряют позиции из-за того, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы и Запад не поставляет новые Patriot. «Вы не можете их заглушить. Они просто падают вам на голову и разрушают все. Вот так мы теряем позиции», — заключил министр.

Ранее Дмитрий Кулеба говорил, что западные партнеры Украины хотят, чтобы страна воевала «со связанной за спиной рукой». По его словам, по мере продолжения конфликта западные союзники «возвращаются к обычному способу ведения политики».

