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15:39, 26 марта 2024Культура

Звезда The Last of Us завершил съемки в новом сезоне сериала

Звезда The Last of Us Педро Паскаль завершил съемки во втором сезоне сериала

Фото: George Pimentel / Globallookpress.com

48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэла в сериале The Last of Us («Одни из нас»), завершил съемки в новом сезоне проекта. Об этом сообщает портал «Канобу» со ссылкой на слова инсайдера индустрии Дэниела Рихтмана.

Отмечается, что производство новых серий началось в январе, при этом на данный момент у продолжения шоу нет официальной даты релиза. По словам инсайдера, его можно ожидать в марте или апреле следующего года.

Ранее сообщалось, что американский актер и продюсер Мэттью Макконахи мог исполнить главную роль в The Last of Us.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу с участием Паскаля посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

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