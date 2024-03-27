Адвокат раскрыл последствия признания Пугачевой иноагентом

Адвокат Добровинский: россияне смогут слушать признанную иноагентом Пугачеву

Последствия признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом раскрыл адвокат Александр Добровинский. Его слова приводит телеканал «360».

Юрист отметил, что россияне по-прежнему смогут слушать музыку артистки. Однако радиостанции и телеканалы обязаны будут сопровождать композиции Пугачевой специальным сообщением. За нарушение этого правила им будет грозить штраф.

«Если на радио, в кафе, ресторане звучит песня исполнителя, который признан иностранным агентом, то она должна предваряться соответствующим сообщением, формат которого утвержден правительством Российской Федерации», — рассказал Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что прослушивание песен иноагентов дома никак не контролируется.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. По словам общественного деятеля, ведомство направило соответствующую просьбу в Министерство юстиции. Причиной для начала процедуры стали слова исполнительницы о том, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.