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10:07, 27 марта 2024Культура

Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом

Бородин: Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам общественного деятеля, ведомство направило соответствующую просьбу в Министерство юстиции. Причиной для начала процедуры стали слова исполнительницы о том, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Помимо этого артистка подверглась критике, так как никак не отреагировала на теракт, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле».

Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание Пугачевой после произошедшего теракта.

В начале марта Пугачева резко ответила на критику певца Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Исполнительница также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

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      Анастасия Астахова
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