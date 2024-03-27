Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом

Бородин: Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иноагентом

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам общественного деятеля, ведомство направило соответствующую просьбу в Министерство юстиции. Причиной для начала процедуры стали слова исполнительницы о том, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Помимо этого артистка подверглась критике, так как никак не отреагировала на теракт, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле».

Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание Пугачевой после произошедшего теракта.

В начале марта Пугачева резко ответила на критику певца Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Исполнительница также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».