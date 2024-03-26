Молчание Пугачевой после теракта в «Крокусе» объяснили
Адвокат Андрей Алешкин объяснил молчание эстрадной певицы Аллы Пугачевой после произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле». Его цитирует «Федерал Пресс».
По его мнению, исполнительница может находиться в «кризисе своего возраста». «Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной», — предположил Алешкин, подчеркнув, что подобное поведение не может не вызывать сожаление.
Он отметил, что артист должен быть со своим зрителем, несмотря на противоречия.
Ранее сообщалось, что на концерте группы «Пикник» в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности.
Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.