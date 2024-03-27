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12:58, 27 марта 2024Мир

Армия США заинтересовалась фото нацгвардейца с эмблемой СС

Армия США проводит расследование по поводу фото нацгвардейца с эмблемой СС

Фото: Jeon Heon Kyun / Reuters

Армия США проводит расследование по поводу фото американского нацгвардейца в шлеме с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова». Об этом сообщает Army Times.

Отмечается, что одно из подразделений Национальной гвардии США опубликовало фотографию в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с бойцом в шлеме с эмблемой дивизии СС.

Затем пост был удален после того, как он собрал много комментариев с критикой.

«Использование символов и нашивок, изображающих исторические образы ненависти, недопустимо и является явным нарушением наших ценностей», — заявил представитель командования спецназа майор Рассел Гордон.

Ранее заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович назвал НАТО фашистами XXI века. По словам политика, НАТО показало всему миру, что международное право является правилами игры для маленьких стран и народов, в то время как для сильных правил нет.

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      Семен Александров
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