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06:32, 27 марта 2024Наука и техника

Зафиксировано замедление Гольфстрима

Frontiers in Marine Science: Атлантические течения замедлились

Фото: Olaf Krüger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Ученые Университета Мэриленда в США зафиксировали значительное замедление глобальных течений, в том числе Гольфстрима, из-за изменения климата. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Специалисты проанализировали данные об Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) — системе океанических течений, переносящих тепло от экватора на север. Система оставалась стабильной с 1955 по 1994 год, однако в середине 1990-х годов AMOC начало двигаться медленнее, что связано с продолжающимся потеплением поверхности океана и сопутствующими изменениями солености его верхних слоев.

По словам ученых, если AMOC замедлится, теплообмен уменьшится, в результате чего в жарких районах станет еще жарче, а в холодных еще холоднее. Это может привести к усилению глобального изменения климата, повышению уровня моря, воздействию на морские экосистемы и другим климатическим последствиям.

Хотя вся Северная Атлантика систематически нагревается, разные субрегионы демонстрируют различную десятилетнюю изменчивость. Например, хотя температура постепенно повышалась с 1955 по 2017 год, в более северной части Атлантического океана она падала с 1955 по 1994 год, а затем повышалась с 1995 по 2017 год. Аналогичные закономерности также заметны в солености и плотности.

Такое изменение климатических характеристик указывает на то, что по текущей ситуации нельзя предсказать, будет ли замедление AMOC сохраняться, ускоряться или уменьшаться в следующем десятилетии. Однако авторы исследования предполагают, что нельзя отвергать сценарии, связанные с замедлением или крахом AMOC.

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      Александр Еникеев
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