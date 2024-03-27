Байден сократил упоминания Украины в речах после начала войны в Израиле

Politico: Байден сместил риторику с Украины на Израиль из-за войны с ХАМАС

Президент Джо Байден в последние месяцы 2023 года сместил риторику в публичных выступлениях с Украины на войну между Израилем и радикальным палестинским движение ХАМАС. Об этом сообщает Politico.

Согласно анализу издания, американский президент сократил количество упоминаний Украины после нападения ХАМАС на Израиль. Данные показывают, что с января по 7 октября 2023 года Байден упоминал Украину примерно 32 раза в месяц. После нападения и вплоть до января 2024 года показатель упал до менее 22 раз в месяц. Однако он восстановился в феврале 2024 года, когда Конгресс возобновил дебаты о включении дополнительного пакета помощи как для Киева, так и для Израиля.

«Это интересное открытие. Упоминания об Украине поначалу сошли на нет, поскольку Израиль "высосал весь внешнеполитический кислород"», — заявил профессор международных отношений в Университете Джонса Хопкинса Стивен Дэвид.

По его словам, решение Белого дома начать упоминать вместе помощь Израилю и Украине имело смысл, поскольку «призыв о помощи временами привлекал разные группы избирателей, а это означало, что вы получили больше поддержки, объединив их вместе».

Тем не менее администрация США настаивает на том, что внимание Байдена не отклоняется от Украины. «Украина была главным приоритетом для президента Байдена и Белого дома с октября — как и на протяжении последних двух лет — и это будет продолжаться», — заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон в своем заявлении в ответ на анализ.

Ранее Байден оскорбил президента России Владимира Путина, когда размышлял о повышении налогов для американских миллиардеров. Он заявил, что вырученные средства можно использовать для помощи Украине в борьбе «с этим мясником Путиным».