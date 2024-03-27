Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:51, 27 марта 2024Силовые структуры

В Дагестане накрыли бордель под управлением пенсионерки

Полицейские в Дагестане накрыли бордель, которым управляла 65-летняя женщина

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Полицейские в Махачкале накрыли притон, которым управляла 65-летняя женщина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, передает РИА Новости.

По ее словам, бордель располагался на проспекте Наструтдинова. По итогам оперативных мероприятий были задержаны девушки, подозреваемые в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение, а также пенсионерка. По данным полиции, женщина нанимала девушек на работу, вела учет посещений, получала деньги от клиентов и платила зарплату сотрудницам. Пенсионерка призналась, что отправляла девушек по различным адресам к клиентам.

Ранее в Сибири организовавшую бордель 50-летнюю женщину отправили под домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Поисковые работы в «Крокусе» завершились. Пострадавших под завалами после теракта больше нет

      Врачи приняли опасную болезнь у девушки за цистит

      Названы преимущества китайских авто перед европейскими

      В Дагестане накрыли бордель под управлением пенсионерки

      В Киеве рассказали о решении Запада по судьбе Зеленского

      В России оценили эффективность танковых ракет против бронетехники ВСУ

      На консолях PlayStation появятся видеоподсказки

      Стало известно о сокращении числа иностранных наемников на фронте в ДНР

      Соседи рассказали о фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

      Врачи назвали эффективное противораковое блюдо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше