В Дагестане накрыли бордель под управлением пенсионерки

Полицейские в Дагестане накрыли бордель, которым управляла 65-летняя женщина

Полицейские в Махачкале накрыли притон, которым управляла 65-летняя женщина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, передает РИА Новости.

По ее словам, бордель располагался на проспекте Наструтдинова. По итогам оперативных мероприятий были задержаны девушки, подозреваемые в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение, а также пенсионерка. По данным полиции, женщина нанимала девушек на работу, вела учет посещений, получала деньги от клиентов и платила зарплату сотрудницам. Пенсионерка призналась, что отправляла девушек по различным адресам к клиентам.

Ранее в Сибири организовавшую бордель 50-летнюю женщину отправили под домашний арест.