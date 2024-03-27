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19:19, 27 марта 2024Путешествия

Частный самолет разбился на глазах у школьников и попал на видео

The Telegraph: самолет разбился на аэродроме военного музея в Великобритании

Частный самолет потерпел крушение на аэродроме Имперского военного музея в Даксфорде, Великобритания. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Последствия инцидента, который произошел днем 26 марта, попали на видео. На записи показано, что лайнер упал на траву и вдребезги разбился.

По данным источника, все случилось на глазах школьников, которые пришли в музей на экскурсию. Очевидцы рассказали, что услышали взрыв и увидели клубы дыма.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пожарные машины и вертолет. Не уточняется, сколько человек было на борту лайнера и в каком состоянии они находятся. Известно, что после крушения спасатели делали кому-то искусственное дыхание.

Из-за авиакатастрофы музей закрыли для посетителей на два дня, 26 и 27 марта. Расследование случившегося продолжается.

Ранее в США легкомоторный самолет потерпел крушение из-за открывшейся двери. Борт упал в лес сразу после вылета.

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      Мария Борисова
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