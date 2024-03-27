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12:17, 27 марта 2024Наука и техника

Раскрыта опасность бытовых химикатов для мозга

Nature Neuroscience: бытовые химикаты связаны с неврологическими заболеваниями

Фото: Crystal de Passillé-Chabot / Unsplash

Ученые Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв раскрыли опасность распространенных бытовых веществ. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Neuroscience, эти химикаты могут быть связаны с неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз и расстройства аутистического спектра.

Показано, что некоторые распространенные бытовые химические вещества специфически воздействуют на олигодендроциты — специализированный тип клеток мозга, который создает защитную изоляцию вокруг нервных клеток. Потеря олигодендроцитов лежит в основе рассеянного склероза и других неврологических заболеваний.

Были определены вредные вещества, относящиеся к двум классам: фосфорорганические антипирены и четвертичные аммониевые соединения. Многие электронные устройства и мебель содержат фосфорорганические антипирены, а аммониевые соединения содержатся во многих средствах личной гигиены и дезинфицирующих средствах.

Четвертичные аммониевые соединения вызывают гибель олигодендроцитов, в то время как фосфорорганические антипирены предотвращают созревание олигодендроцитов. Однако механизмы этого воздействия требуют дальнейшего изучения.

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      Александр Еникеев
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