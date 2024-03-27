Дачникам дали советы по обработке сада весной

Депутат Чаплин: обрезать деревья стоит при стабильных плюсовых температурах

Март считается лучшим временем для формирующей обрезки растений. Советы по весенней обработке сада россиянам дал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Его слова приводит «Лайф».

В марте деревья еще не проснулись, а сокодвижение не началось. Важно помнить, что процедура требует стабильных плюсовых температур. Обрезать деревья стоит до того, как появятся первые почки. Летом рекомендуется подрезать лишь молодые побеги. Обрезая деревья осенью, можно оставить их без защиты в первые холода.

При конфликтах с соседями нужно помнить: минимальное расстояние от ствола высокорослого дерева до границы чужого участка составляет четыре метра, среднерослого — два метра, а кустарника — один метр. При несоблюдении этих правил суд может обязать хозяина участка срубить дерево.

Обрабатывать посадки от вредителей необходимо в конце зимы или ранней весной. От опасных насекомых спасут ловчие пояса. Бумажные или пленочные ловушки устанавливают вокруг ствола дерева до пробуждения почек.

Эффективность в борьбе с вредителями показал и другой метод. Деревья необходимо очистить от старой коры и прикорневых порослей. На разрыхленный верхний слой стоит нанести инсектицид. Другой способ предполагает уничтожение опавших листьев и остатков растений. Защитят от нежелательных гостей и птицы, которых можно привлечь кормушками.

Ранее эксперты дали советы по уборке мусора с участка. Закапывать отходы ни в коем случае нельзя — это вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку. Из веток и листьев можно сделать компост для удобрения почвы. Для утилизации отходов после стройки или ремонта придется воспользоваться мусоровозом.