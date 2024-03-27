Среда обитания
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09:49, 27 марта 2024Среда обитания

Россиян предостерегли от закапывания мусора на даче

Депутат Чаплин: закапывать мусор на даче нельзя из-за вреда для почвы

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Закапывать мусор на даче ни в коем случае нельзя — это вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку. От опасного действия на загородном участке предостерег россиян депутат Госдумы Никита Чаплин, его слова передает NEWS.ru.

Для утилизации отходов после стройки или ремонта на даче парламентарий посоветовал заказывать специальную машину. «Закон не запрещает хранить мусор на участке и вывезти в любое время. Если вы все же хотите закопать часть мусора на участке, то только ветки и листья», — подчеркнул Чаплин.

Однако депутат считает, что из веток и листьев лучше сделать компост для удобрения почвы. Эксперт также напомнил, что на территории большинства садовых некоммерческих товариществ (СНТ) есть специальная зона для мусора — обычно это большой контейнер на общих территориях.

Недобросовестным дачникам, которые совсем не выносят отходы за территорию СНТ, придется заплатить штраф в 7000 рублей. «Кстати, законом разрешено сжигать мусор на своем участке, но не весь и не везде», — уточнил Чаплин.

Ранее россиян предостерегли от выращивания некоторых видов грибов на даче. Так, оштрафовать могут за разведение псилоцибиновых грибов. В этот перечень входят панэолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая и другие.

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      Нина Ташевская
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