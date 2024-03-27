Премьер Британии улыбнулся на вопрос о существовании «глубинного государства»

Сунак высмеял фразу экс-премьера Великобритании Трасс о «глубинном государстве»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высмеял фразу своей предшественницы Лиз Трасс о роли «глубинного государства» в ее уходе с поста. Об этом пишет Politico.

Сунак ответил на вопрос члена Палаты общин от Консервативной партии Уильяма Рэгга про высказывания Трасс. Он ухмыльнулся после упоминания слов экс-премьера Британии о роли «агентов левых» в ее уходе с поста спустя 45 дней пребывания в должности.

«Но я бы, наверное, не сказал вам, если бы я был, не так ли? И мы никому больше не скажем, не так ли?» — пошутил британский премьер. Он посоветовал обратиться за комментариями к своей предшественнице.

22 февраля Трасс в интервью американскому телеканалу Fox News назвала Запад обреченным из-за усиления левых. По ее словам, даже в Британии, где у власти стоят консерваторы, левые используют влияние для борьбы с депортацией нелегальных мигрантов.