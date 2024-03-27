Для российских компаний упростили одно правило по сделкам с иностранцами

Центробанк смягчил валютный контроль по внешнеторговым контрактам

Центробанк упростил одно правило при сделках российских компаний с иностранными — смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам, уточнил регулятор.

Теперь российские фирмы могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает один миллион рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу с 1 апреля этого года.

Также бизнесу не потребуется направлять в уполномоченные банки документы, подтверждающие перемещение товара, если это происходит внутри стран Евразийского союза (ЕАЭС). Федеральная таможенная служба будет обмениваться этой информацией с банками самостоятельно.

Кроме того, компании смогут рассчитываться по сделкам с иностранцами через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может начать давать экспортерам право на полный или частичный отказ от выполнения обязательств по продаже валютной выручки. Поводом для таких решений в случае одобрения изменений может стать получение компаниями более половины выручки по внешнеторговым контрактам в рублях.