В России задумали дать экспортерам право не продавать валютную выручку

«Ведомости»: в РФ могут ввести для экспортеров освобождения от продажи валюты

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может начать давать экспортерам право на полный или частичный отказ от выполнения обязательств по продаже валютной выручки. Это следует из подготовленных Минфином поправок, о которых узнали «Ведомости».

По данным источников, поводом для таких решений в случае одобрения изменений может стать получение компаниями более половины выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. Помимо этого, речь идет о возможности продления срока зачисления валюты на российские счета, а также вычете суммы валютных кредитов из объема продаваемой в РФ выручки. Все задуманное позволит компаниям частично диверсифицировать валютные риски.

Предполагается, что каждое заявление на выдачу соответствующих разрешений будет рассматриваться правкомиссией индивидуально, а получившие их компании и «дочки» должны будут еженедельно отчитываться о своей деятельности перед Росфинмониторингом в разрезе каждого внешнеторгового договора, говорится в публикации.

Проект пока не получил одобрения кабмина и может еще измениться. Как отмечают журналисты, пока его согласовали с Банком России и рядом ведомств, включая Минэкономразвития, одобрившим предложения с техническими замечаниями.

Ранее компаниям-экспортерам в РФ предписали сдавать в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты с учетом необходимости зачисления 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продажи на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.

Продление срока действия введенных в октябре сроком на полгода мер сейчас обсуждается властями. Первый вице-премьер Андрей Белоусов не раз называл их эффективными, а некоторые эксперты даже предлагают сделать обязательства по продаже валюты экспортерами бессрочными.