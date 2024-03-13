Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:00, 13 марта 2024Экономика

В России задумали дать экспортерам право не продавать валютную выручку

«Ведомости»: в РФ могут ввести для экспортеров освобождения от продажи валюты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может начать давать экспортерам право на полный или частичный отказ от выполнения обязательств по продаже валютной выручки. Это следует из подготовленных Минфином поправок, о которых узнали «Ведомости».

По данным источников, поводом для таких решений в случае одобрения изменений может стать получение компаниями более половины выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. Помимо этого, речь идет о возможности продления срока зачисления валюты на российские счета, а также вычете суммы валютных кредитов из объема продаваемой в РФ выручки. Все задуманное позволит компаниям частично диверсифицировать валютные риски.

Предполагается, что каждое заявление на выдачу соответствующих разрешений будет рассматриваться правкомиссией индивидуально, а получившие их компании и «дочки» должны будут еженедельно отчитываться о своей деятельности перед Росфинмониторингом в разрезе каждого внешнеторгового договора, говорится в публикации.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024

Проект пока не получил одобрения кабмина и может еще измениться. Как отмечают журналисты, пока его согласовали с Банком России и рядом ведомств, включая Минэкономразвития, одобрившим предложения с техническими замечаниями.

Ранее компаниям-экспортерам в РФ предписали сдавать в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты с учетом необходимости зачисления 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продажи на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.

Продление срока действия введенных в октябре сроком на полгода мер сейчас обсуждается властями. Первый вице-премьер Андрей Белоусов не раз называл их эффективными, а некоторые эксперты даже предлагают сделать обязательства по продаже валюты экспортерами бессрочными.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде

      ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ

      ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками самолетного типа

      Раскрыт секрет долголетия самой старой женщины в мире

      В российском регионе полицейские задержали возможных организаторов подрыва моста

      США заподозрили в срыве сделки по продаже Австралии подводных лодок

      Путин рассказал о превосходстве «Авангарда» над системой ПРО США

      Россиян предупредили о риске остаться должником банка после погашения кредита

      Утечка топлива взлетающего пассажирского самолета попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше