Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:11, 29 февраля 2024Экономика

В России заявили об эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки

Белоусов: обязательная продажа валютной выручки показала свою эффективность

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Меры по обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами показали свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, его слова приводит ТАСС.

«Наша задача — обеспечить фондирование импорта», — отметил он в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), компаний-экспортеров и различных ведомств. Белоусов также рассказал, что правительство взяло в проработку озвученные на совещании вопросы и продолжит взаимодействовать с бизнесом.

Сообщается, что на встрече с правительством крупнейшие экспортеры рассказали о своем опыте применения указа о продаже валютной выручки и договорились о дальнейшем взаимодействии с властями. «Совещание прошло очень конструктивно, основные озабоченности бизнеса были услышаны», — подчеркнул глава РСПП Александр Шохин.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Ранее стало известно, что правительство РФ отозвало положительное заключение на депутатский законопроект с поправками в КоАП, после того как в Госдуме исключили из него норму о штрафах за непродажу валютной выручки. Кабмин поддерживал первоначальную редакцию документа, ключевым моментом которой стали поправки, вводящие ответственность за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых. Что это изменит?

      ФСБ возбудила дело о госизмене против россиянина за перевод денег ВСУ

      Бывший вратарь «Вашингтона» раскритиковал диету Овечкина

      Два миллионера отказались от гражданства России

      В Совфеде сделали четыре вывода из отказа США отправлять войска на Украину

      Раскрыта правда о скандальном выходе новой жены Канье Уэста в свет без трусов

      Педофила посадили на 17 лет за сексуальное насилие над российскими школьницами

      Звезда «Дома-2» раскрыла сумму многомиллионного долга за квартиру в Москве

      Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов

      В России заявили об эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше