В России заявили об эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки

Белоусов: обязательная продажа валютной выручки показала свою эффективность

Меры по обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами показали свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, его слова приводит ТАСС.

«Наша задача — обеспечить фондирование импорта», — отметил он в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), компаний-экспортеров и различных ведомств. Белоусов также рассказал, что правительство взяло в проработку озвученные на совещании вопросы и продолжит взаимодействовать с бизнесом.

Сообщается, что на встрече с правительством крупнейшие экспортеры рассказали о своем опыте применения указа о продаже валютной выручки и договорились о дальнейшем взаимодействии с властями. «Совещание прошло очень конструктивно, основные озабоченности бизнеса были услышаны», — подчеркнул глава РСПП Александр Шохин.

Ранее стало известно, что правительство РФ отозвало положительное заключение на депутатский законопроект с поправками в КоАП, после того как в Госдуме исключили из него норму о штрафах за непродажу валютной выручки. Кабмин поддерживал первоначальную редакцию документа, ключевым моментом которой стали поправки, вводящие ответственность за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.