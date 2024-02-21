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10:16, 21 февраля 2024Экономика

Правительство не согласилось с отказом от штрафов за непродажу валютной выручки

«Ведомости»: кабмин РФ настаивает на штрафах за непродажу валютной выручки
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Правительство РФ отозвало положительное заключение на депутатский законопроект с поправками в КоАП, после того как в Госдуме исключили из него норму о штрафах за непродажу валютной выручки, пишут «Ведомости», ознакомившись с новым отзывом за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Из него следует, что кабмин поддерживал именно первоначальную редакцию законопроекта, ключевым моментом которой выступали поправки, вводящие административную ответственность за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. По данным журналистов, теперь второе чтение документа, к которому и подготовили изменения, откладывается.

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Законопроект прошел первое чтение 30 ноября. Перед ним правовое управление Госдумы опубликовало заключение, согласно которому штрафовать за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в России уже со дня подписания президентского указа (11 октября) невозможно, поскольку норма о введении ответственности за административное правонарушение обратной силы не имеет.

Ко второму чтению из документа решили вообще убрать поправки о штрафах, сделав это, по данным источника издания, по просьбам бизнеса, просившего подождать с ужесточением требований. Объясняя изменения в законопроекте, первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов отмечал, что действующее законодательство позволяет регулировать вопрос продаж без принудительной воли государства.

Обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки, было введено для некоторых российских компаний-экспортеров, которые обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема. Росфинмониторинг получил возможность назначать уполномоченных представителей в указанные компании и, в случае выявления нарушений в сфере обязательной продажи валютной выручки, направлять информацию об этом в органы валютного контроля.

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      Дмитрий Воронин
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