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07:34, 20 ноября 2023Экономика

В России поддержали штрафы за отказ от продажи валютной выручки

«Ведомости»: власти РФ поддержали ввод штрафов за непродажу валютной выручки

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В правительстве России дали положительный отзыв на законопроект группы депутатов и сенаторов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Авторам законопроекта предъявили несколько замечаний. В частности, им предложили закрепить предельный размер штрафа. Сейчас он предложен в документе на уровне 40-50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере 75-100 процентов от суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, для юридических лиц.

Кроме того, инициаторам законопроекта рекомендовали определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением подобных дел. Валютным контролем в России занимаются Федеральная налоговая служба (ФНС), Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная таможенная служба (ФТС).

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В правительстве также отметили, что авторы неверно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров (с 11 октября 2023 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки). Как уточнили в правительстве, установление административной ответственности задним числом противоречит Конституции.

Указ об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров ввели сроком на полгода. Документ затронул ряд категорий отечественных компаний. Речь идет о представителях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

При этом окончательные объемы и сроки продаж будет устанавливать правительство. При этом в отдельные компании введут уполномоченных представителей Росфинмониторинга, в задачи которых войдут мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

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      Анатолий Акулов
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