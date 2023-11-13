Путин подписал указ о полномочиях по контролю за продажей валюты экспортерами

Росфинмониторинг получил полномочия по контролю за продажей валюты экспортерами

Президент России Владимир Путин подписал 13 ноября указ, дополняющий нормативные акты положениями о полномочиях Росфинмониторинга по мониторингу продажи валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно утвержденным главой государства изменениям, Росфинмониторинг теперь может назначать уполномоченных представителей в компании-экспортеры, а при признаках нарушения требований по обязательной продаже валютной выручки будет направлять информацию об этом в органы валютного контроля.

Также увеличивается разрешенное количество управлений организации (с 16 до 17), предельная численность работников центрального аппарата (до 611) и территориальных органов (до 612) с соответственным увеличением фонда оплаты труда.

Обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки, введено для некоторых российских компаний-экспортеров согласно указу Владимира Путина от 11 октября. Организации будут обязаны представлять в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

Введенные требования в российском Минфине объяснили необходимостью стабилизировать курс рубля. Как следует из последовавшего за документом постановления кабмина, экспортеров обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.