Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

В Думе заявили, что штрафовать не продающих валюту экспортеров пока невозможно

Начать штрафовать за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в России уже со дня подписания президентского указа (11 октября) невозможно, поскольку норма о введении ответственности за административное правонарушение обратной силы не имеет, говорится в заключении правового управления Госдумы. Его опубликовали в связи с представлением соответствующего законопроекта.

В документе говорится, что назначать такие штрафы будет можно не ранее того, как будут внесены соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). «Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение, либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет», — заявили в Думе.

Согласно указу президента России Владимира Путина, обязательное правило продажи иностранной валюты, получаемой в качестве выручки, было введено для некоторых российских компаний-экспортеров. Как следует из последовавшего за документом постановления кабмина, их обязали в течение полугода зачислять 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.

Позднее Путин подписал указ о возможности Росфинмониторинга назначать уполномоченных представителей в указанные компании и, в случае выявления нарушений в сфере обязательной продажи валютной выручки, направлять информацию об этом в органы валютного контроля.

В начале ноября группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение валютного законодательства. Для должностных лиц они должны составить от 40 до 50 тысяч рублей, а в отношении юридических лиц будет действовать требование заплатить от 75 до 100 процентов валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Действие нормы предполагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.