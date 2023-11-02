В России захотели штрафовать за непродажу валютной выручки

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за непродажу валютной выручки

Власти могут начать штрафовать российские компании за невыполнение требования по продаже валютной выручки и нарушение порядка продажи. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Для должностных лиц штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. В случае юридических лиц будет действовать требование заплатить от 75 до 100 процентов валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Мера направлена на защиту интересов экономически значимых организаций в условиях санкций, указано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, штрафы позволят улучшить порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, косвенным владельцам акций.

Законопроект поступил после вступления в силу указа президента страны Владимира Путина об обязательных продажах валютной выручки экспортерами, что связано с намерением властей укрепить курс рубля.

Требование касается 43 компаний, для которых доля экспорта в выручке превышает 60 процентов, но их список не опубликован. Участники списка должны выводить в Россию не менее 80 процентов валюты, полученной по экспортным контрактам, а после продавать на рынке не менее 90 процентов от этой суммы. Соответственно, был усилен и контроль за исполнением этих требований. Экспортерам приходится предоставлять планы-графики по покупке и продаже валюты, а в некоторых компаниях действуют представители Росфинмониторинга, которые подтверждают корректность данных.