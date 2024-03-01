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13:49, 1 марта 2024Экономика

Обязательную продажу валютной выручки предложили сделать бессрочной

Экономист Бабаков: обязательную продажу валютной выручки надо сделать бессрочной

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Меры по обязательной продаже валютной выручки некоторыми российскими экспортерами, введенные в октябре 2023 года сроком на полгода, должны стать постоянно действующими, считает экономист Александр Бабаков. Его мнение приводят «Известия».

По словам специалиста, результатом использования такой практики стало укрепление курса рубля на 10 процентов, позволившее стране «гарантировать необходимые физические объемы импорта».

Ранее компаниям-экспортерам в РФ предписали сдавать в Центробанк и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты с учетом необходимости зачисления 80 процентов валютных поступлений на счета в России и продажи на внутреннем рынке 90 процентов от этого объема.

Бабаков отметил, что «не менее 80 процентов оборота — это сугубо спекулятивные валютные сделки», а «курс национальной валюты не должен определяться спекулятивными интересами частных лиц». Спорящему с правительством по вопросу продления обязательной продажи выручки ЦБ он посоветовал заняться важным для экспортеров вопросом ограничения размера комиссии финорганизаций на обязательную продажу валютной выручки. Чтобы избежать «скачков» стоит «ограничить ее размером в два-три процента», указал эксперт.

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      Дмитрий Воронин
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