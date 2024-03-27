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10:45, 27 марта 2024Силовые структуры

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» был зарегистрирован в заброшенном доме

Дом под Тверью фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оказался заброшен
Начало событий в новости Соседи охарактеризовали арестованных по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Дом в тверской деревне Сидорково, где зарегистрирован фигурант уголовного дела о теракте «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов, оказался заброшенным. Об этом сообщает РИА Новости.

Постройка непригодна для проживания, окна выбиты, дверь заколочена досками и на ней висит замок, придомовая территория заросла, забора нет. Жители деревни говорят, что адрес использовался только для прописки. В частном доме давно никто не живет.

Диловар Исломов имеет российское гражданство. Он с отцом и братом жили в квартире в Твери. Соседи рассказали, что они зарабатывали извозом на машине марки Hyundai.

Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон — фигуранты дела о теракте в «Крокусе», которых Басманный суд Москвы арестовал 25 марта. Следствие считает, что Исломовы оказывали помощь террористам со связью и логистикой. 24-летний Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал. Диловар и Аминчон, по предварительным данным, в марте вступили в террористическую группу по приглашению Шамсидина Фаридуни — непосредственного исполнителя теракта.

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      Любовь Ширижик
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