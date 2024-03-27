Соседи охарактеризовали арестованных по делу о теракте в «Крокусе»

Соседи арестованных по делу о теракте Исломовых: они зарабатывали извозом

Соседи семьи Исломовых, которых арестовали по делу о теракте в «Крокусе», рассказали об обвиняемых. Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, мужчины жили в квартире в Твери год или больше и зарабатывали извозом. При этом машина Hyundai, на которой они ездили, уже две недели стоит на месте.

«Год точно здесь уже прожили, если не больше. Я знаю, что они таксовали, потому что они все на такси ездили, просто сначала они ездили на старых машинах, потом уже, смотрю, у них новые машины, дорогие. Они с семьями все, много детей на семью», — приводятся слова соседей.

Соседи отметили, что дети семьи Исломовых — вежливые и культурные люди, которые не выпивали и не вызывали никаких подозрений. Один из жителей, в свою очередь, добавил, что автомобиль Renault, на котором скрылись подозреваемые в теракте, у дома он никогда не видел.

Исроил Исломов и двое его сыновей Диловар и Аминчон — фигуранты дела о теракте в «Крокусе», которых Басманный суд Москвы арестовал 25 марта. Следствие считает, что Исломовы оказывали помощь террористам со связью и логистикой. 24-летний Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал. Диловар и Аминчон, по предварительным данным, в марте вступили в террористическую группу по приглашению Шамсидина Фаридуни — непосредственного исполнителя теракта.

Всего по делу о теракте арестовали семь человек. Помимо Исломовых, суд отправил в СИЗО до 22 мая исполнителей теракта — 32-летнего Далерджона Мирзоева ,30-летнего Рачабализоду Саидакрами Муродали, 25-летнего Шамсидина Фаридуни и 19-летнего Мухаммадсобира Файзова.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они, предварительно, направлялись на Украину.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Жертвами теракта стали 139 человек, еще 182 пострадали. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.