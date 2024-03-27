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14:44, 27 марта 2024Россия

Драка пассажиров в российском автобусе попала на видео

В Зеленограде очевидцы сняли на видео драку пассажиров в автобусе

В Зеленограде очевидцы сняли на видео драку пассажиров в одном из городских автобусов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По словам свидетелей произошедшего, один из мужчин набросился на двух обидчиков из-за оскорблений. Затем участники драки вышли на улицу и продолжили потасовку.

На кадрах видно, как одного из участников конфликта задержали полицейские.

Ранее в Красноярском крае подросток избил двух студенток за то, что у них были короткие волосы яркого цвета. Девушки сидели в столовой колледжа культуры и искусства, когда к ним подошли двое парней.

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      Никита Абрамов
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