Драка пассажиров в российском автобусе попала на видео

В Зеленограде очевидцы сняли на видео драку пассажиров в автобусе

В Зеленограде очевидцы сняли на видео драку пассажиров в одном из городских автобусов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По словам свидетелей произошедшего, один из мужчин набросился на двух обидчиков из-за оскорблений. Затем участники драки вышли на улицу и продолжили потасовку.

На кадрах видно, как одного из участников конфликта задержали полицейские.

Ранее в Красноярском крае подросток избил двух студенток за то, что у них были короткие волосы яркого цвета. Девушки сидели в столовой колледжа культуры и искусства, когда к ним подошли двое парней.