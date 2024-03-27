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12:19, 27 марта 2024Ценности

Джиган раскрыл свой вес и описал причину похудения словами «надоело быть жирным»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) раскрыл свой вес и описал причину похудения словами «надоело быть жирным» в интервью на YouTube-канале пауэрлифтера Кирилла Сарычева.

39-летний исполнитель заявил, что достиг максимального веса —130 килограммов при росте 179 сантиметров — в 2021 году во время популярности его трека «На чиле». При этом артист отметил, что впоследствии пытался похудеть.

«Надоело быть большим. Ну, жирным точно. Сначала я был большой, потом, когда начал набухивать пива, стал еще больше», — пояснил музыкант.

Однако вес вернулся вновь, после чего рэпер предпринял очередную попытку от него избавиться. Так, в данный момент, по словам Джигана, ему удалось похудеть до 86,5 килограмма.

В январе блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла диету похудевшего мужа Джигана. На размещенных кадрах рэпер ел стейк и овощи.

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      Карина Черных
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