Джинсовый плащ стал трендом весны 2024 года

Vogue: джинсовый плащ стал неожиданным трендом весны 2024 года

Модные редакторы назвали плащ из одного материала неожиданным трендом весны 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

По словам экспертов, в текущем сезоне актуальным стал данный предмет гардероба из джинсовой ткани. В том числе его представили в своих коллекциях такие бренды, как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara.

В то же время популярности указанного тренча поспособствовала американская актриса Кэти Холмс. Звезда фильма «Бэтмен: Начало» прогулялась в нем по улицам Нью-Йорка и привлекла внимание папарацци. Так, артистка выбрала приталенную модель синего цвета длины миди с поясом и металлической фурнитурой. Она сочетала плащ с широкими черными брюками и лакированными туфлями.

Ранее в марте российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам необходимое пальто на весну 2024 года.