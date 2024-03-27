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11:43, 27 марта 2024Ценности

Джинсовый плащ стал трендом весны 2024 года

Vogue: джинсовый плащ стал неожиданным трендом весны 2024 года

Фото: Olezzo / Shutterstock / Fotodom

Модные редакторы назвали плащ из одного материала неожиданным трендом весны 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

По словам экспертов, в текущем сезоне актуальным стал данный предмет гардероба из джинсовой ткани. В том числе его представили в своих коллекциях такие бренды, как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara.

В то же время популярности указанного тренча поспособствовала американская актриса Кэти Холмс. Звезда фильма «Бэтмен: Начало» прогулялась в нем по улицам Нью-Йорка и привлекла внимание папарацци. Так, артистка выбрала приталенную модель синего цвета длины миди с поясом и металлической фурнитурой. Она сочетала плащ с широкими черными брюками и лакированными туфлями.

Ранее в марте российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам необходимое пальто на весну 2024 года.

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      Алина Гостева
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