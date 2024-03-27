Эмир Кустурица вспомнил о съемках эротических сцен с Моникой Беллуччи

Эмир Кустурица заявил, что прикрывал Монику Беллуччи во время эротических сцен

Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, как работает над эротическими сценами в своих фильмах. Его цитируют «Известия».

В качестве примера кинематографист привел свою картину «По млечному пути», в котором главную роль исполнила актриса Моника Беллуччи. «У меня всегда в кино есть эротические сцены. Но мне было стыдно снимать так, чтобы зритель все видел. Поэтому я Монику Беллуччи... немного прикрывал!» — сказал режиссер.

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