В США допустили выдумку Байденом своей поездки по мосту в Балтиморе

Express: Байден мог выдумать свою поездку по мосту в Балтиморе

Президент США Джо Байден мог выдумать свою поездку по мосту в Балтиморе, так как на нем нет железнодорожной части, о проезде по которой говорил американский лидер. Об этом сообщает газета Express.

«Джо Байден допустил еще одну досадную оплошность, говоря вчера об обрушении моста в Балтиморе. (...) Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде», — отмечается в материале издания.

При этом подчеркивается, что у моста не было железнодорожного пути. Авторы материала предположили, что Байден стремится набрать популярность в связи с происшествием на фоне предвыборной кампании этого года.

Ранее Байден заявил, что автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе рухнул в результате непреднамеренных действий. Он также назвал произошедшее ужасным несчастным случаем.