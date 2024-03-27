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09:10, 27 марта 2024Мир

Глава МИД Венгрии раскрыл опасения ЕС из-за изъятия активов России

Глава МИД Венгрии: страны ЕС опасаются последствий изъятия активов России
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: John Thys / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страны Европейского союза (ЕС) опасаются последствий, связанных с возможным изъятием активов России. О них он рассказал в интервью ТАСС.

Министр пояснил, что опасения связаны, в первую очередь, с экономическими последствиями. Среди них он подчеркнул влияние изъятия российских активов на надежность европейской экономики как таковой, а также воздействие таких решений на инвестиционную привлекательность Европы.

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      Лина Пивоварова
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