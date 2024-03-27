Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:27, 27 марта 2024Силовые структуры

Глава Росгвардии пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан

Золотов заявил, что Росгвардия отомстит за всякое покушение на Россию и россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Войска национальной гвардии (Росгвардия) отомстит за всякое покушение на Россию и ее граждан. Это пообещал глава ведомства Виктор Золотов, его речь по случаю профессионального праздника опубликована на сайте Росгвардии.

«Каждый акт агрессии лишь вновь подтверждает звериную сущность противника, нацеливая нас на более активное уничтожение врага!», — заявил он. Золотов также отметил, что благодаря слаженным действиям подразделений Росгвардии осуществляется эффективное противодействие терроризму и экстремизму.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин пришел к выводу, что необходимо внести коррективы в систему безопасности, чтобы предотвратить повторение масштабных терактов. Среди прочего, он указал на важность передачи охраны зданий, в которых проводятся наиболее массовые мероприятия, государственным силовым структурам.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ описал конец Буданова

      В результате обрушения моста в Балтиморе погибли шесть человек

      Байден позволил себе оскорбить Путина

      Президент Сербии предупредил граждан о тяжелых временах

      В Израиле заявили о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС

      Глава Росгвардии пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан

      Полк «Ярсов» отработает противодействие нападению диверсантов

      Пушков оценил минуту молчания по жертвам в «Крокусе» во Франции

      Описаны последствия российского удара по ДнепроГЭС

      Стало известно о внезапной смерти польского генерала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше