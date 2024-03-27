Глава Росгвардии пообещал отомстить за любое покушение на Россию и ее граждан

Золотов заявил, что Росгвардия отомстит за всякое покушение на Россию и россиян

Войска национальной гвардии (Росгвардия) отомстит за всякое покушение на Россию и ее граждан. Это пообещал глава ведомства Виктор Золотов, его речь по случаю профессионального праздника опубликована на сайте Росгвардии.

«Каждый акт агрессии лишь вновь подтверждает звериную сущность противника, нацеливая нас на более активное уничтожение врага!», — заявил он. Золотов также отметил, что благодаря слаженным действиям подразделений Росгвардии осуществляется эффективное противодействие терроризму и экстремизму.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин пришел к выводу, что необходимо внести коррективы в систему безопасности, чтобы предотвратить повторение масштабных терактов. Среди прочего, он указал на важность передачи охраны зданий, в которых проводятся наиболее массовые мероприятия, государственным силовым структурам.