В России призвали передать силовикам охрану мест проведения массовых мероприятий

Депутат Афонин предложил передать силовикам охрану мест массовых мероприятий

Необходимо внести коррективы в систему безопасности, чтобы предотвратить повторение масштабных и чудовищных терактов, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин. В частности, в беседе с «Лентой.ру» депутат предложил передать силовикам охрану мест массовых мероприятий.

Во-первых, по мнению парламентария, нужно усилить контрразведывательную работу в отношении террористических структур, так как ясно, что любой теракт лучше всего предотвращать на стадии подготовки.

Во-вторых, Афонин заявил о необходимости передачи охраны зданий, в которых проводятся наиболее массовые мероприятия, государственным силовым структурам. Депутат отметил, что капитализм привел к появлению огромного количества частных охранных структур и при этом качество подготовки частных охранников зачастую оставляет желать лучшего. Государство же не может проконтролировать это качество так же надежно, как качество подготовки бойцов государственных силовых структур.

Полагаю, закон может установить порог массовости мероприятий, сверх которого здание должно обязательно охраняться государственными силовыми структурами. Например, если в здании хотя бы время от времени проводятся мероприятия с участием более 1 000 человек, государственная охрана становится обязательной Юрий Афонин депутат Госдумы

В-третьих, должен быть повышен уровень требований и к охране остальных объектов, потому что место, где собрались хотя бы несколько сотен человек, тоже должно быть хорошо защищено, подчеркнул парламентарий.

«Конечно, речь не идет о том, что все в стране должны охранять Росгвардия и полиция. Частные охранники останутся. Но закон должен установить определенные требования к охране объекта в зависимости от его параметров — посещаемости и массовости мероприятий. Частные охранники разделяются на разряды в зависимости от уровня подготовки и спецсредств, которыми им разрешено пользоваться. Должно быть установлено, что при определенных параметрах объекта к его охране обязательно должны привлекаться охранники шестого разряда, то есть те, которые вооружены огнестрельным оружием и имеют соответствующую подготовку», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.