Главу российского города отправили под домашний арест за драку

На Камчатке суд отправил под домашний арест главу города Елизово Гаглошвили

На Камчатке суд отправил под домашний арест депутата города Елизово за драку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По информации РИА Новости, речь идет о депутате Артеме Гаглошвили, который сейчас исполняет обязанности мэра. В Елизово проживает более 36 тысяч человек.

В ночь на 23 июля 2023 года Гаглошвили нарушал общественный порядок, находясь на базе отдыха в Елизовском районе. Когда мэр получил замечание одного из владельцев, он начал с ним драку и несколько раз ударил мужчину по голове. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Гаглошвили стал мэром 30 ноября 2023 года. 1 февраля его остановили сотрудники ГИБДД и попросили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, однако депутат отказался это делать. На этом фоне 7 февраля его исключили из партии «Единая Россия» за подрыв авторитета органов власти, сообщили в пресс-службе партии.

Ранее в Ставропольском крае суд арестовал директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского по делу о коррупционной группе.