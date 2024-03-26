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12:31, 26 марта 2024Силовые структуры

Главу департамента Минэкономразвития арестовали по делу коррупционной ОПГ

Главу департамента Минэкономразвития Храновского арестовали по делу о коррупции
Игорь Храновский

Игорь Храновский. Кадр: Сделано в КБР / YouTube

В Ставрополе арестовали директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского по делу о коррупционной группе. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пробудет под стражей до 1 мая.

По данным источника, Храновского обвиняют в преступлении по пунктам «в», «е» части 3 статьи 286 («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий») УК РФ.

По версии следствия, глава департамента знал о том, что предприятие ООО «Кавмининтер» ведет разработку сооружения со скважиной на территории Минеральных Вод, но не указал фирму как недропользователя в представленных документах в Минфин.

В результате лицензия была отозвана, ООО «Кавмининтер» разорилось и остановило работу по добыче минеральной воды, а бюджет потерял налоги.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ вскрыли группировку рейдеров из числа руководителей Министерства экономического развития.

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      Илона Палей
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