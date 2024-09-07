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10:29, 7 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о принадлежащем арестованному главе департамента МЭР Храновскому имуществе

Арестованному главе департамента МЭР Храновскому принадлежит парк элитных авто

Фото: Минэкономразвития России

Арестованному за коррупцию директору департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития (МЭР) России Игорю Храновскому принадлежат усадьба в подмосковном Одинцово и парк элитных автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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      Анна Габай
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