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01:15, 7 сентября 2024Силовые структуры

Генпрокуратура попросила изъять имущество главы департамента Минэкономразвития

Генпрокуратура попросила изъять имущество главы департамента МЭР Храновского

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральная прокуратура просит изъять в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития (МЭР) РФ Игоря Храновского, который был арестован по делу о коррупционной группе. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в Кунцевском суде Москвы, в суд поступил иск заместителя генерального прокурора РФ об обращении имущества в доход государства. В нем говорится, что прокуратура надзирала за расследованием дела в отношении Храновского. В ведомстве добавили, что чиновник не соблюдал требования законодательства о противодействии коррупции.

«Иск принят к производству», — подчеркнули в суде.

Храновского обвиняют в преступлении по пунктам «в», «е» части 3 статьи 286 («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий») УК РФ.

По версии следствия, глава департамента знал о том, что предприятие ООО «Кавмининтер» ведет разработку сооружения со скважиной на территории Минеральных Вод, но не указал фирму как недропользователя в представленных документах в Минфин.

В результате лицензия была отозвана, ООО «Кавмининтер» разорилось и остановило работу по добыче минеральной воды, а бюджет потерял налоги.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники ФСБ вскрыли группировку рейдеров из числа руководителей Минэкономразвития.

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      Марина Совина
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