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11:14, 27 марта 2024Силовые структуры

Художника Конашенка обвинили в оправдании терроризма из-за постов о «Крокусе»

СК предъявил обвинение Конашенку в оправдании терроризма за посты о «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Петербурге следователи предъявили обвинение в оправдании терроризма художнику Николаю Конашенку из-за скандальных постов о теракте в «Крокус сити холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус сити холл».

Суд дал ему 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. По данным полиции, вечером 25 марта Конашенка доставили в отдел внутренних дел за то, что на улице Мытнинская вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал мимо проходящих людей.

Супруга художника Роксана Шатуновская уволилась с поста директора петербургского комплекса «Новая Голландия».

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      Анна Габай
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