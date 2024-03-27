Художника Конашенка обвинили в оправдании терроризма из-за постов о «Крокусе»

СК предъявил обвинение Конашенку в оправдании терроризма за посты о «Крокусе»

В Петербурге следователи предъявили обвинение в оправдании терроризма художнику Николаю Конашенку из-за скандальных постов о теракте в «Крокус сити холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус сити холл».

Суд дал ему 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. По данным полиции, вечером 25 марта Конашенка доставили в отдел внутренних дел за то, что на улице Мытнинская вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал мимо проходящих людей.

Супруга художника Роксана Шатуновская уволилась с поста директора петербургского комплекса «Новая Голландия».