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22:43, 26 марта 2024Силовые структуры

Художника Конашенка арестовали после скандальных постов о теракте в «Крокусе»

Художнику Конашенку дали 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство

Фото: Maxim Shemetov/Reuters

Художнику Николаю Конашенку дали 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Ранее 26 марта стало известно, что мужчина стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле».

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      Марина Совина
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