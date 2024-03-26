Художника Конашенка арестовали после скандальных постов о теракте в «Крокусе»

Художнику Конашенку дали 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство

Художнику Николаю Конашенку дали 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Ранее 26 марта стало известно, что мужчина стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма после скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле».