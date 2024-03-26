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22:25, 26 марта 2024Силовые структуры

Стали известны последствия для художника Конашенка за слова о «Крокусе»

Художник Конашенок стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Художник Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма, ему грозит до семи лет лишения свободы. Это последствия за слова о теракте в «Крокус Сити Холле», пишет Mash.

По информации издания, мужчина пытался покинуть Россию и вылететь в Ереван, однако был задержан полицейскими в аэропорту Пулково.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу, в ходе мониторинга интернета были обнаружены посты с высказываниями «с признаками экстремизма», после чего был установлен их автор — 41-летний местный житель.

О задержании мужчины стало известно вечером 25 марта. Незадолго до этого его супруга Роксана Шатуновская уволилась с поста директора петербургского комплекса «Новая Голландия».

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      Марина Совина
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