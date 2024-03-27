Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

В Петербурге клиент шиномонтажа выстрелил в автослесаря из газового пистолета

В Санкт-Петербурге клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря из газового пистолета. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Фонтанка».

По данным издания, полицейские прибыли на экстренный вызов о стрельбе около торгово-развлекательного центра «Академпарк». По предварительным данным, стрелком оказался клиент шиномонтажа — он целился из газового пистолета в автослесаря. Злоумышленника задержали.

Ранее в Курганской области сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего работника шиномонтажной станции, который, предварительно, до смерти избил клиента во время конфликта. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ.