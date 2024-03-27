Латвия выдворит российского дипломата

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Латвии решило выдворить из страны одного российского дипломата, объявив его персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД республики. Ему предписано покинуть Латвию до 10 апреля.

Отмечается, что причиной стало некое «недопустимое и провокационное публичное выступление». 27 марта МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ в стране Олега Зыкова и выразило категорический протест из-за этого.

«Несмотря на неоднократные выговоры со стороны Министерства иностранных дел, посольство России продолжает свои некорректные публичные выступления, направленные на дискредитацию институтов латвийской государственной власти и разжигание ненависти в латвийском обществе», — утверждает МИД прибалтийской страны.

Ранее в марте дипломат российского посольства в Эстонии был объявлен в стране персоной нон грата.

