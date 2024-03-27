Мебели в России предрекли подорожание

Эксперт Шихов: в 2024 году мебель в России может подорожать на 15 процентов

В 2024 году мебель в России может подорожать на 15 процентов. Такое будущее ценам на этот вид товаров предрек директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов в беседе c Life.ru.

Среди причин для изменения цен эксперт назвал издержки на топливо и электроэнергию, подорожание логистики, рост цен у поставщиков фурнитуры и комплектующих для производственного оборудования. «Одну из значимых ролей в росте цен, безусловно, играет курс валюты, используемой в расчетах с иностранными партнерами. Еще одним актуальным фактором роста становится повышение заработных плат, связанное с кадровым голодом», — рассказал специалист.

Сейчас на базовый комплект мебели в квартиру (кухонный гарнитур, распашной шкаф, кровать и тумбу под телевизор) по индивидуальным параметрам придется потратить не менее 280 тысяч рублей, отметил Шихов. Чтобы сэкономить на сезонных товарах, эксперт посоветовал приобретать их заранее. Например, вещи для обустройства зимнего отдыха стоят дешевле летом, а для летнего — зимой.

Ранее эксперты предрекли рост цен на стройматериалы в России — они могут подорожать на 10-15 процентов с 1 апреля. Такую динамику специалисты связывают с усложнением цепочки параллельного импорта.