Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:27, 27 марта 2024Среда обитания

Мебели в России предрекли подорожание

Эксперт Шихов: в 2024 году мебель в России может подорожать на 15 процентов

Фото: Unsplash

В 2024 году мебель в России может подорожать на 15 процентов. Такое будущее ценам на этот вид товаров предрек директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов в беседе c Life.ru.

Среди причин для изменения цен эксперт назвал издержки на топливо и электроэнергию, подорожание логистики, рост цен у поставщиков фурнитуры и комплектующих для производственного оборудования. «Одну из значимых ролей в росте цен, безусловно, играет курс валюты, используемой в расчетах с иностранными партнерами. Еще одним актуальным фактором роста становится повышение заработных плат, связанное с кадровым голодом», — рассказал специалист.

Сейчас на базовый комплект мебели в квартиру (кухонный гарнитур, распашной шкаф, кровать и тумбу под телевизор) по индивидуальным параметрам придется потратить не менее 280 тысяч рублей, отметил Шихов. Чтобы сэкономить на сезонных товарах, эксперт посоветовал приобретать их заранее. Например, вещи для обустройства зимнего отдыха стоят дешевле летом, а для летнего — зимой.

Ранее эксперты предрекли рост цен на стройматериалы в России — они могут подорожать на 10-15 процентов с 1 апреля. Такую динамику специалисты связывают с усложнением цепочки параллельного импорта.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Из Google Play пропало приложение Mir Pay

      Раскрыта реакция Пугачевой на возможное признание ее иноагентом

      Затопленный ливнями российский город попал на видео

      В Гагаузии заявили об обострении борьбы России и Молдавии

      В Польше предложили вернуть обязательную воинскую повинность

      Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту на 12 часов

      Врач раскрыл правду о приеме витаминов

      Мебели в России предрекли подорожание

      В Сейме Литвы президента обвинили в нарушении присяги и пригрозили импичментом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше