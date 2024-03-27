Предсказан рост цен на стройматериалы

Эксперт Лазовский: импортные стройматериалы подорожают на 10–15 %

С 1 апреля импортные стройматериалы в России в среднем подорожают на 10–15 процентов. Таким прогнозом с Life поделился владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Подорожание эксперт связал с усложнением цепочки параллельного импорта. Многие импортные материалы в настоящее время отсутствуют на рынке. Из-за этого растет спрос на российские, следовательно, стоит ждать и их подорожания. Лазовский предсказал, что отечественные отделочные материалы вырастут в цене в среднем на пять процентов, лаки и краски — на 10 процентов. При этом на одном уровне останется стоимость бетона, металла и бруса.

Подключение коммуникаций вырастет в цене до 30 процентов. Услуги мастеров (сантехников, маляров, столяров) не вырастут в цене, за исключением разнорабочих и инженерных работ — здесь возможен рост на пять процентов.

Лазовский указал на сложную ситуацию с низкоквалифицированной рабочей силой. В настоящее время компании сталкиваются с ее оттоком. При этом за городом проблема может быть решена локальными специалистами. Для больших девелоперов ситуация может оказаться очень сложной.

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