Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:31, 26 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили о новых правилах перепланировки квартир с 1 апреля

Член «Гильдии риэлторов» Гоненко: в РФ изменят порядок оформления перепланировки

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 1 апреля 2024 года в силу вступят поправки в Жилищный кодекс (ЖК) РФ и закон «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся вопросов перепланировок и реконструкций, сообщила вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Светлана Гоненко. О том, что изменится для россиян, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Меняются понятие и порядок оформления перепланировки

Во-первых, после вступления в силу новых поправок, изменится понятие перепланировки, подчеркнула эксперт. Раньше, согласно ЖК РФ, перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт. Эта норма очень давно устарела, как минимум, потому что технический паспорт уже не имеет юридической силы и заменен на технический план.

Теперь "перепланировка" — это изменение границ или площади помещения или образование новых помещений, изменение внутренней планировки, границ помещения, также за счет смежных помещений. Простыми словами, суть процедуры осталась такой же, но сам процесс перефразировали и убрали из понятия термин "технический паспорт"

Светлана Гоненкооснователь «Национального центра перепланировок и реконструкций»

Она обратила внимание на то, что теперь изменение границ помещения тоже является перепланировкой. «Что это значит для нас? Теперь можно купить две смежных квартиры, объединить их и узаконить по пути оформления перепланировки. И наоборот, можно разделить квартиру на несколько малых объектов и узаконить как перепланировку», — обозначила собеседница «Ленты.ру».

Во-вторых, меняется и изменение порядка оформления перепланировки. Теперь после завершения ремонтных работ собственнику помещения необходимо обратиться в орган, который вынес решение о перепланировке, и написать заявление о завершении ремонтных работ. После этого нужно сделать технический план, и в течение 30 дней администрация выедет на объект и выдаст акт приемочной комиссии. После этого администрация самостоятельно передает все документы в Росреестр.

Материалы по теме:
Чтобы не откладывать жизнь. Купить и продать ипотечную квартиру стало проще. Как это сделать в 2024 году?
Чтобы не откладывать жизнь.Купить и продать ипотечную квартиру стало проще. Как это сделать в 2024 году?
19 января 2024
Что такое временная регистрация? Зачем нужна, как ее получить и чем отличается от постоянной прописки
Что такое временная регистрация?Зачем нужна, как ее получить и чем отличается от постоянной прописки
27 февраля 2024

«В этом и есть главное отличие. Раньше на этом этапе собственник самостоятельно занимался своими документами. С одной стороны, это снимает с собственника лишнюю ответственность, а с другой — затягивает процесс. В случае, если Росреестр заметит какие-то несоответствия в документах и решит приостановить процесс, собственник узнает об этой приостановке нескоро. Раньше Росреестр направил бы уведомление сразу собственнику, а сейчас появляется третье звено, посредник — администрация», — высказалась Гоненко.

В-третьих, раньше перепланировка считалась узаконенной после подписания акта приемочной комиссии. Теперь перепланировка или переводы недвижимости в другой статус будут считаться узаконенными только после того, как Росреестр внесет изменения о площади вашего объекта.

За самовольную перепланировку предусмотрены санкции

По словам специалиста, обязанности россиян остаются прежними: следовать закону и оформлять все изменения в квартирах и домах в соответствии с новыми нормами. В противном случае собственников, которые самовольно сделали перепланировку или не довели процедуру оформления до конца, ждут санкции: штраф, требование привести помещение в первоначальный вид, продажа объекта с публичных торгов.

Материалы по теме:
Налог с продажи квартиры в 2024 году. Кто и когда может не платить НДФЛ при продаже недвижимости
Налог с продажи квартиры в 2024 году.Кто и когда может не платить НДФЛ при продаже недвижимости
6 марта 2024
«Несмотря на риск, готовы идти до конца» Россияне покупают квартиры в складчину. Как они зарабатывают на этом миллионы?
«Несмотря на риск, готовы идти до конца»Россияне покупают квартиры в складчину. Как они зарабатывают на этом миллионы?
15 марта 2024

«Так как я профессионально работаю с перепланировками и обучаю этому навыку других специалистов, для меня эти поправки скорее полезны, чем нет. Объясню почему: в текущем году резко вырастет спрос на услуги по оформлению перепланировок. Для рынка это хорошо — станет больше легальных объектов», — поделилась Гоненко.

Ранее депутаты предложили добавить в платежки россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) новую строку — плату за текущий ремонт. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены «Единой России».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «Чудовищные высказывания». Мужа уволенного директора «Новой Голландии» задержали за посты о теракте в «Крокусе»

      На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

      Священник рассказал о разочаровании военных ВСУ в решении пойти на фронт

      Крым примет новые решения по национализации активов украинских олигархов

      Россиян предупредили о новых правилах перепланировки квартир с 1 апреля

      Россиянка поехала в Узбекистан и описала его фразой «холодно, грязно и снежно»

      Стало известно о продаже терминалов Starlink на черном рынке

      В США призвали Россию вернуться в договор СНВ-3

      В СБУ раскрыли известные им подробности покушений на Киву, Татарского и других

      Священник раскрыл причину нежелания украинских пленных идти на обмен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше