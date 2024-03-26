Член «Гильдии риэлторов» Гоненко: в РФ изменят порядок оформления перепланировки

С 1 апреля 2024 года в силу вступят поправки в Жилищный кодекс (ЖК) РФ и закон «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся вопросов перепланировок и реконструкций, сообщила вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Светлана Гоненко. О том, что изменится для россиян, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Меняются понятие и порядок оформления перепланировки

Во-первых, после вступления в силу новых поправок, изменится понятие перепланировки, подчеркнула эксперт. Раньше, согласно ЖК РФ, перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт. Эта норма очень давно устарела, как минимум, потому что технический паспорт уже не имеет юридической силы и заменен на технический план.

Теперь "перепланировка" — это изменение границ или площади помещения или образование новых помещений, изменение внутренней планировки, границ помещения, также за счет смежных помещений. Простыми словами, суть процедуры осталась такой же, но сам процесс перефразировали и убрали из понятия термин "технический паспорт" Светлана Гоненко основатель «Национального центра перепланировок и реконструкций»

Она обратила внимание на то, что теперь изменение границ помещения тоже является перепланировкой. «Что это значит для нас? Теперь можно купить две смежных квартиры, объединить их и узаконить по пути оформления перепланировки. И наоборот, можно разделить квартиру на несколько малых объектов и узаконить как перепланировку», — обозначила собеседница «Ленты.ру».

Во-вторых, меняется и изменение порядка оформления перепланировки. Теперь после завершения ремонтных работ собственнику помещения необходимо обратиться в орган, который вынес решение о перепланировке, и написать заявление о завершении ремонтных работ. После этого нужно сделать технический план, и в течение 30 дней администрация выедет на объект и выдаст акт приемочной комиссии. После этого администрация самостоятельно передает все документы в Росреестр.

«В этом и есть главное отличие. Раньше на этом этапе собственник самостоятельно занимался своими документами. С одной стороны, это снимает с собственника лишнюю ответственность, а с другой — затягивает процесс. В случае, если Росреестр заметит какие-то несоответствия в документах и решит приостановить процесс, собственник узнает об этой приостановке нескоро. Раньше Росреестр направил бы уведомление сразу собственнику, а сейчас появляется третье звено, посредник — администрация», — высказалась Гоненко.

В-третьих, раньше перепланировка считалась узаконенной после подписания акта приемочной комиссии. Теперь перепланировка или переводы недвижимости в другой статус будут считаться узаконенными только после того, как Росреестр внесет изменения о площади вашего объекта.

За самовольную перепланировку предусмотрены санкции

По словам специалиста, обязанности россиян остаются прежними: следовать закону и оформлять все изменения в квартирах и домах в соответствии с новыми нормами. В противном случае собственников, которые самовольно сделали перепланировку или не довели процедуру оформления до конца, ждут санкции: штраф, требование привести помещение в первоначальный вид, продажа объекта с публичных торгов.

«Так как я профессионально работаю с перепланировками и обучаю этому навыку других специалистов, для меня эти поправки скорее полезны, чем нет. Объясню почему: в текущем году резко вырастет спрос на услуги по оформлению перепланировок. Для рынка это хорошо — станет больше легальных объектов», — поделилась Гоненко.

Ранее депутаты предложили добавить в платежки россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) новую строку — плату за текущий ремонт. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены «Единой России».