Медсестра в отпуске спасла жизнь туристу с остановкой сердца

Медсестра в отпуске спасла жизнь туристу с больным сердцем в ресторане Вьетнама

Медсестра в отпуске спасла жизнь туристу с больным сердцем в ресторане Вьетнама. Подробностями истории поделилось местное издание Viet Nam News.

Инцидент произошел 24 марта в одном из заведений города Дананг. Когда иностранный путешественник из Индии Нариндер Джин наслаждался ужином с женой, у него внезапно случилась остановка сердца, и он потерял сознание.

Медсестра Центра неотложной помощи больницы Бах Май, которая была неподалеку, бросилась к мужчине, сделала ему искусственное дыхание и вызвала службу экстренной помощи. Вскоре Джин пришел в себя и был госпитализирован для дальнейшего лечения.

Уточняется, что индиец страдал ишемической болезнью сердца и ранее перенес шунтирование. По данным источника, последние два дня у него наблюдались желудочно-кишечные расстройства.

В декабре 2023 года российские врачи спасли жизнь пассажиру самолета, у которого во время полета остановилось кровообращение. Они сделали мужчине непрямой массаж сердца, и через несколько минут оно снова забилось.