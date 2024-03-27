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18:33, 27 марта 2024Путешествия

Медсестра в отпуске спасла жизнь туристу с остановкой сердца

Медсестра в отпуске спасла жизнь туристу с больным сердцем в ресторане Вьетнама

Фото: Kham / Reuters

Медсестра в отпуске спасла жизнь туристу с больным сердцем в ресторане Вьетнама. Подробностями истории поделилось местное издание Viet Nam News.

Инцидент произошел 24 марта в одном из заведений города Дананг. Когда иностранный путешественник из Индии Нариндер Джин наслаждался ужином с женой, у него внезапно случилась остановка сердца, и он потерял сознание.

Медсестра Центра неотложной помощи больницы Бах Май, которая была неподалеку, бросилась к мужчине, сделала ему искусственное дыхание и вызвала службу экстренной помощи. Вскоре Джин пришел в себя и был госпитализирован для дальнейшего лечения.

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Уточняется, что индиец страдал ишемической болезнью сердца и ранее перенес шунтирование. По данным источника, последние два дня у него наблюдались желудочно-кишечные расстройства.

В декабре 2023 года российские врачи спасли жизнь пассажиру самолета, у которого во время полета остановилось кровообращение. Они сделали мужчине непрямой массаж сердца, и через несколько минут оно снова забилось.

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      Марина Черняк
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