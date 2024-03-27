МИД Азербайджана обвинил Запад в эскалации конфликта на Кавказе

МИД Азербайджана: США и ЕС провоцируют эскалацию конфликта на Южном Кавказе

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил США и Евросоюз (ЕС) в провоцировании волн эскалации и напряженности в регионе. Слова политика приводит ТАСС.

«Учитывая реваншистские настроения в Армении, открытые проармянские публичные выступления Вашингтона и Брюсселя могут создать в Ереване опасную иллюзию того, что ЕС и США собираются поддержать Армению в ее возможных новых провокациях против Азербайджана», — заявил Гаджизаде.

По его словам, ЕС и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия Армении, действия которых носят односторонний и предвзятый характер.

Комментируя запланированную на 5 апреля конференцию ЕС — Армения — США, Гаджизаде заявил, что она противоречит продвигаемому и столь необходимому укреплению доверия и целостности в регионе.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку не смогли договориться по картам для делимитации, о чем заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.