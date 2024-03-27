Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 27 марта 2024Бывший СССР

МИД Азербайджана обвинил Запад в эскалации конфликта на Кавказе

МИД Азербайджана: США и ЕС провоцируют эскалацию конфликта на Южном Кавказе

Фото: Vahan Stepanyan / PAN Photo / Reuters

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил США и Евросоюз (ЕС) в провоцировании волн эскалации и напряженности в регионе. Слова политика приводит ТАСС.

«Учитывая реваншистские настроения в Армении, открытые проармянские публичные выступления Вашингтона и Брюсселя могут создать в Ереване опасную иллюзию того, что ЕС и США собираются поддержать Армению в ее возможных новых провокациях против Азербайджана», — заявил Гаджизаде.

По его словам, ЕС и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия Армении, действия которых носят односторонний и предвзятый характер.

Комментируя запланированную на 5 апреля конференцию ЕС — Армения — США, Гаджизаде заявил, что она противоречит продвигаемому и столь необходимому укреплению доверия и целостности в регионе.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку не смогли договориться по картам для делимитации, о чем заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле». Что изменилось?

      Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов владельцев iPhone

      После столкновения автобусов в столице российского региона прогремел взрыв

      Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах

      Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы

      Россиян призвали делать ремонт самостоятельно

      Джиган раскрыл свой вес и описал причину похудения словами «надоело быть жирным»

      На складе Wildberries под Москвой начали задерживать мигрантов

      Расправившегося с девочкой в Новый год россиянина поймали

      Раскрыта опасность бытовых химикатов для мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше