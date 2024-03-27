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13:00, 27 марта 2024Среда обитания

Москвичей назвали избалованными

Ресторатор Левицкий: жители столицы привыкли к хорошему сервису

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Живущий в Москве ресторатор Дмитрий Левицкий (владелец Riesling Boyz, «ГорБуфета Пельменная» и «Алко-буфета Шашлычная») назвал жителей столицы избалованными и привыкшими к хорошему сервису. Таким мнением он поделился в интервью «Москвич Mag».

«Мне кажется, мы немного избалованы во всем, особенно в хорошем сервисе», — сообщил он, добавив, что в плане сервиса Москва в настоящее время находится впереди всех российских городов. Поэтому для москвичей давно обычное дело, что все, что хочешь, можно получить в любое время.

Родившийся в подмосковной Электростали Левицкий добавил, что столица, в его понимании — живой, динамичный и быстро меняющийся город, который к тому же занимается сам собой и своим саморазвитием. «Мне кажется, очень мало городов в мире могли бы этим похвастаться. Причем это чувствуется на всех уровнях — транспорт, услуги, сервис, развлечения», — добавил он.

Ранее известный российский певец Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) заявил, что считает Москву одним из самых душевных городов мира, в который всегда хочется возвращаться.

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      Мария Черкасова
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